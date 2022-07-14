Türkiye Gazetesi

Donald Trump, eski eşi Ivana Trump'ın 73 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Onu sevenleri üzülerek bilgilendirmekteyim ki Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Ivana Trump, Donald Trump'ın ilk eşi ve Donald Fr, Ivanka ve Eric Trump'ın da anneleri. Çekoslovakya'da komünist rejimde büyüyen Ivana Trump, 1977 yılında Donald Trump ile evlenmişti. Çift 1992 yılında ayrıldı.

ABD’de Kongre baskınına ilişkin kritik gelişme: Donald Trump’ın tweeti ortaya çıktı! Geçtiğimiz yıl ABD’de Joe Biden hükümetine karşı bir grup 6 Ocak günü Kongre binasını basmıştı. Bu olayın yankıları devam ederken, Donald Trump’ın taslakta bıraktığı bir tweeti ortaya çıktı. Bu tweet taslağının bir başka ayrıntının Trump'ın başını yakabilecek türden olduğu belirtiliyor.

Trump'tan adaylık açıklaması! Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kararını verdiğini, şimdi kendisini bekleyen asıl büyük kararın, bunu kasımdaki Kongre ara seçiminden önce mi yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu söyledi.