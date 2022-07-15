Türkiye Gazetesi

Bill Gates, ilk olarak 2010 yılında servetini dağıtma sözü verse de o zamandan beri servetinin net değeri iki katından fazla arttı. Forbes dergisine göre şu anda 118 milyar dolar değerinde bir servete sahip ancak bu, 2000 yılında eski karısıyla kurduğu hayır kurumu olan Bill & Melinda Gates Vakfı'na Temmuz ayında yaptığı bağıştan sonra önemli ölçüde düşecek.

Twitter’daki paylaşımında Gates, pandemi, Ukrayna savaşı ve iklim krizi de dahil olmak üzere son ‘küresel aksilikler’ nedeniyle vakfın harcamalarını yılda 6 milyar dolardan 2026'ya kadar 9 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

GATES, MİLYARDERLER LİSTESİNDEN ÇIKACAK

Açıklamasında Gates şu ifadeleri kullandı: “Geleceğe bakarken, servetimin neredeyse tamamını vakfa vermeyi planlıyorum. Dünyanın en zengin insanları listesinden ineceğim ve sonunda düşeceğim. Kaynaklarımı, acıları azaltmak ve hayatları iyileştirmek için en büyük etkiye sahip olacak şekilde topluma geri vermekle yükümlüyüm. Umarım, büyük zenginlik ve ayrıcalıklı konumlardaki diğer kişiler de bu anda adımlarını atarlar.”

Gates Vakfı, Sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırmak, eğitimi iyileştirmek ve kötü sağlık koşullarıyla mücadele etmek için birçok ülkede faaliyet yürütüyor. 2020 yılında Gates Vakfı’nın 49.8 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük ikinci yardım vakfı olduğu ve milyarder yatırımcı Warren Buffett gibi diğer zenginler tarafından desteklendiği düşünülüyordu.

Bill Gates, Forbes'in 1995 ile 2010 yılları arasında ve 2013 ile 2017 yılları arasında dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutuyordu. Ancak Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve ardından Tesla CEO'su Elon Musk, Gates’i koltuğundan indirdi.

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