Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı. Biden anlaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında “İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin bu gelişmeler üzerine cevabı gecikmedi. Reisi binlerce kişinin önünde yaptığı konuşmada İran'ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

Biden’ın İran’ın nükleer silah sahibi olmasına karşı gerekirse güç kullanacaklarını sözlerine karşılık Reisi, müttefiklerinin her hatasının pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacağını söyledi.

İRAN’IN GÜVENSİZLİK VE KRİZİ KABUL ETMEYECEĞİNİ VURGULADI

İran resmi ajansı İRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran’ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, “ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak.” ifadelerini kullandı.

‘ESKİ POLİTİKALARINI TEKRAR TECRÜBE ETMEMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ’

Reisi, ABD’nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran’a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, “Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz.” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.

ABD ve İsrail anlaştı: İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmeyecek ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile İran’ın nükleer silahlarını reddetmek üzere ortak bildiri imzaladı. Biden anlaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında “İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Biden İsrail'de ABD Başkanı Joe Biden (solda) resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.