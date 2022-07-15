Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını karşılıklı olarak resmen tanıdığını duyurmasının ardından iki ülkenin arasındaki kriz giderek tırmanıyor. Kuzey Kore'nin tek taraflı olarak Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıması üzerine Kiev'in tepki olarak Pyongyang ile diplomatik ilişkileri kesmesi ile başlayan kriz devam ediyor.

Kuzey Kore devlet haber ajansına konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna'nın devletler arası ilişkilerde tarafsızlık ve adalete oldukça aykırı eylemlerde bulunduğunu savunarak, "Kiev'in, Pyongyang'ın egemenliğin meşru kullanımı kapsamındaki kararını sorgulama hakkı ve niteliği yoktur" ifadelerini kullandı. Sözcü, Kiev'in tutumunun ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik "mantıksız, yasadışı ve düşmanca" politikası ile uyumlu olduğunu kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Kuzey Kore Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tek taraflı bağımsızlığını tanıma kararı almıştı. Kararı "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi, Ukrayna Anayasası, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak" niteleyen Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Pyongyang ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore Ukrayna gerilimine Zelenskiy'den açıklama: Çok sert tepki verilecek Kuzey Kore, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını karşılıklı olarak resmen tanıdığını duyururken, Ukrayna, Kuzey Koreli diplomatlarla ilişkilerini kestiklerini bildirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de bu karara her düzeyde çok sert tepki vereceklerini açıkladı.

