Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 5 aydır devam ediyor. Rusya'ya karşı Batı'lı devletlerin tüm yaptırımlarına karşılık Rus ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Rusya yaptırımlara karşılık, Avrupa'ya gaz akışını keserek karşılık verdi. Bugün petrol devinden yapılan açıklamada, Avrupa'nın gaz sıkıntısı çekeceği vurgulandı. Ukrayna'nın doğusunda Nisan ayı sonunda bir kontrol noktasında Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından yakalanarak paralı asker olmakla suçlanan İngiliz yardım görevlisi Paul Urey, gözaltındayken hayatını kaybetti.

Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları Temsilcisi Daria Morozova yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki Urey’in diyabet, solunum, böbrek ve kardiyovasküler sorunları yaşadığını belirtti. Morozova, "Suçun ciddiyetine rağmen Paul Urey'e uygun tıbbi yardım sağlandı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları ve stres nedeniyle 10 Temmuz'da hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

'PARALI ASKERLİK YAPMAKLA' SUÇLANMIŞTI

Urey, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından "paralı askerlik yapmakla" suçlanmıştı. İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen Presidium Network adlı kuruluş tarafından daha önce yapılan açıklamada ise Urey'in yardım görevlisi olduğu ifade edilmişti.

Rusya Ukrayna'da ele geçirilen kentlerde eğitim sistemini değiştiriyor Rusya Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde Rus eğitim sistemine geçileceğini ve öğrencilerin Rus diploması alacaklarını açıkladı. Öğrenciler kendi dillerine seçmeli olarak ders alabileceğini belirtti.

Kremlin: Rusya Ukrayna’dan tahıl çalmadı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’dan tahılları çaldığına yönelik iddialara cevap verdi.