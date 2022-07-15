Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a hareket etti. Biden'ı taşıyan başkanlık uçağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

BİDEN GÖREVE BAŞLADIĞINDAN BERİ İLK KEZ ARABİSTAN'A GİTTİ

ABD Başkanı, havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud tarafından karşılandı. Havalimanındaki karşılamadan sonra Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile bir araya gelmek üzere Selam Sarayı'na doğru yola çıktı.

Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Joe Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a giden ilk ABD Başkanı oldu.

Biden ile Abbas'tan kritik görüşme ABD Başkanı Biden Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider Filistin halkının bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ettiğini söyledi.

ABD'de kamuoyu araştırması: Sadece yüzde 18'i Biden'ı destekledi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Mayıs sonundan bu yana Biden'ın yeniden aday olması gerektiğini söyleyen Amerikalıların sayısı 7 puan düştü. Üstelik Demokratlar arasında ise bu oran yüzde 8.