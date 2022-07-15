Türkiye Gazetesi

AB'ye rekabet ve ekonomik açıdan güç vermesi amaçlanan IPCEI Hy2Tech adlı projenin 8,8 milyar euro özel yatırım çekmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kışkırtmasız ve haksız askeri saldırganlığı yalnızca Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve yeşil dönüşümü hızlandırmaya yaradı" diye konuştu.

Vestager, bu tür teknolojiler arasında hidrojenin vazgeçilmez bir unsur olacağını kanıtladığının altını çizdi.

27 üyeli blok Avrupa Çıkarları için Ortak Projeler (IPCEI) kapsamında son yıllarda mikro elektronikler, piller ve alt yapı açısından ortak projelere yeşil ışık yaktı.

Aralarında Alstom, Ansaldo, Bosch, Daimler, Enel, Fincantieri, Orsted ve Plastic Omnium gibi şirketleirn bulunduğu 35 firma 41 hidrojen projesinde yer alacak.

Hidrojende 615 milyar dolar potansiyelimiz var Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Türkiye genelinde oluşturulacak hidrojen çiftliklerinde; rüzgâr, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi birçok temiz kaynakla elektrik üreterek, yıllık 615 milyon ton hidrojen elde edebilecek potansiyele sahibiz” dedi.

Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk trenini tanıttı: Almanya’dan sonra bir ilk Japonya sıfır karbondioksit emisyonuna sahip ve hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımını gerçekleştirdi. 3 yıl önce ilk kez Almanya’da hizmete giren hidrojen yakıtlı çevreci trenin bir benzeri Japonya’da hizmete girmesi bekleniyor. Trenin çatısındaki tanklarla muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesiyle kendi elektriğini üretiyor.

Türkiye 'yeşil hidrojen' üretip Avrupa'ya satabilir İklim değişikliğiyle mücadele ve 2050'de net sıfır emisyonu başarma hedefleri, dünyada yeşil hidrojene olan ilgiyi giderek artırıyor.