Türkiye Gazetesi

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehrindeki dağlık alanda bugün yerel saatle 12.30 sıralarında başlayan bir orman yangını tespit edildi. Yangında alevler hızlıca yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Endülüs Bölgesi Kurtarma ve Acil Durum Grubu’ndan (GREA) edinilen bilgiye göre, alevler şimdiye kadar 800 hektardan fazla bir alana yayıldı. Görgü tanıkları yangın sebebiyle çıkan duman ve alevlerin kilometrelerce uzaktan bile fark edildiğini söyledi.

2 BİN 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer şiddetli rüzgar ve ormanın sık ağaçlardan oluşması gibi sebeplerden dolayı yangının hızla yayıldığını belirtirken, alevlerin bölgedeki yaşam alanlarını tehdit ettiğini açıkladı. Mijas şehri civarındaki Alhuarin el Grande ve Alhuarin el Torre kasabalarında yaşayan 2 bin 300 kişi güvenlik sebebiyle evlerinden tahliye edilirken, çevrede yaşayan diğer vatandaşlar dumandan olumsuz etkilenmemek adına pencere ve kapılarını kapalı tutma konusunda uyarıldı.

Yangında alevlerin bölgede bulunan A-404 otoyoluna ulaşması sebebiyle yolun 9 kilometrelik bir bölümünün çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Endülüs Bölgesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Servisi (INFOCA) tarafından yapılan açıklamaya göre yangında alevlerle mücadele devam ediyor. Yangına müdahale için bölgede 120 itfaiyeci ve 5 itfaiye aracı görev alırken, 8 uçak ve 7 helikopter ise söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

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