Türkiye Gazetesi

ABD'de bulunan San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminali, yerel saatle 20.15'te yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

San Francisco Polis Departmanı yetkilileri şüpheli bir paket bulunduğunu ve paketten 'potansiyel yanıcı' bir cihaz çıktığını belirtirken, bir kişinin gözaltına alındığını aktarıldı.

Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.

Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos yaşanıyor Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla insanlar seyahat etmeye yeniden başlarken, Avrupa ve ABD'deki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği yaz tatili döneminde kaosa neden oldu.