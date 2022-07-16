Türkiye Gazetesi

Japonya’da iki şirket, ofislere yönelik ‘şekerleme uykusu kutuları’ üretmek için iş birliği yaptı. Tasarım görüntüleri ortaya çıktı ve ahşap ayaklara sahip kutuların dikey olması ‘ilginç’ ifadesiyle karşılandı. Bloomberg'in haberine göre, kutunun içindeki bölmeler kişinin uyurken düşmesini önlemek üzere tasarlandı. Bununla birlikte, ne zaman piyasaya sürüleceğine ve fiyatına ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

Uyku kapsüllerini tasarlayan mobilya şirketi Itoki'nin sözcüsü Saeko Kawashima, bu şekerleme kutularının yorgun işçiler için tasarlandığını söyledi. Saeko Kawashima, "Japonya'da kendilerini bir süre banyoya kilitleyecek pek çok insan var ki bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Rahat bir yerde uyumak daha iyidir." diyerek kapsülleri üretmelerinin arkasındaki nedeni belirtti. Bu arada, Itoki firması bu kapsülleri kontrplak firması Koyoju Gohan ile birlikte tasarlayıp üretiyor.

JAPONYA'DA İŞ YERİNDE UYKU YAYGIN

Japonya'daki gelişmeleri İngilizce olarak aktaran haber sitesi Nippon, 2021'de çalışma koşullarıyla ilişkili çok sayıda akıl sağlığı sorunu yaşandığını raporladı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan alınan verilere dayanan rapor, 2021'de işçi tazminatı için 2020'ye kıyasla 295 daha fazla kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvuruların en önemli iki nedeni ise ‘bir üst tarafından gücün kötüye kullanılması’ ve ‘iş görevlerinin niteliğinde veya miktarında değişiklik’ idi.

2016 yılındaki bir araştırmaya göre, Japonya’da şirketlerin yaklaşık dörtte biri çalışanlarından her ay 80 saatten fazla (çoğu zaman ek ücret ödemeden) mesai yapmasını istiyor. Bununla birlikte, Japonya’da iş yerlerinde uyuklama durumu o kadar yaygın ki özel bir kelime ile ‘inemuri’ şeklinde adlandırılıyor. Uyku kapsüllerini olumlu yönde düşünecek olursanız bile, aslında çok daha büyük bir sorunun belirtisi olduğunu unutmayın. Japonya sağlıksız bir çalışma kültürüne sahip görünüyor.

Uykuculara kötü haber! 10 saatten fazlasında kanser riski Uykunun sağlık etkilerine bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar hep az uyumanın zararlarını konuşurken yakın zamanda Japonya’da yapılan bir çalışma fazla uyumanın da kanser riskini artırdığını ortaya koydu.

Marketin deposunda çıkan yangına uykuda yakalandı: 26 yaşındaki gencin feci ölümü Esenler'de bir marketin deposunda çıkan yangında dumandan dolayı depoda uyuyan 1 çalışan hayatını kaybetti, 1 kişi ise dumandan etkilendi.