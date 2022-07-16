Türkiye Gazetesi

Japonya'nın birçok kesiminde dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Higashi Matsushima, Sendai, Osaki ve Furukawa şehirleri ile Matsushima ve Osato kasabaları başta olmak üzere Miyagi eyaletinin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, Iwate ve Miyagi eyaletlerindeki birçok nehirde su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği açıklandı.

14 FARKLI BÖLGEDE HEYELAN

Matsushima kasabasında 14 farklı bölgede heyelan yaşandığı belirtilirken, Sendai şehrindeki 106 bin haneye yönelik tahliye emri yayınlandı. Osaki şehrindeki Birusawa Nehri üzerinde bulunan Maruyama Köprüsü'nün çöktüğünü açıklayan yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.

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