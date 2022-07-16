Türkiye Gazetesi

Sudan’ın güneydoğusunda, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil bölgesinde 2 kabile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 31 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Mavi Nil bölgesi Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü eyaletin merkez kenti Damazin’e bağlı Geysan ilinin Amora kasabasında Hausa ve Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve bugün diğer bölgelere de yayılan çatışmalarda 16 iş yeri ateşe verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin konuşlandığı bölgede çatışmalar ve gerginlik sürüyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N), 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamış, ateşkes için laiklik ve özerklik talep etmişti. Hastaneler, çatışmalarda yaralanan kişiler için acil olarak kan bağışı çağrısında da bulundu.

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