Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Savaş dolayısıyla Batı’nın Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımları savaş bölgesindeki lojistik hattın değişmesine yol açtı. Ankara-Erivan arasında normalleşme müzakereleri sürerken Ankara, Azerbaycan'la Ermenistan arasında mutabakata varılan Zengezur Koridoru Projesi’nin hayata geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hattın işlerlik kazanmasıyla bölgesel çaptaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ölçeğinin daha da genişlemesinin önü açılacak.

KÜRESEL FAYDA SAĞLAYACAK

Türkiye, yeni yol ve bağlantıların açılmasının olumlu etkileri olacağından hareketle Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında kara ve demiryolu ile bağlantı sağlayacak Zengezur Koridoru’nun bir an önce açılmasını istiyor. Azerbaycan ve Türkiye’nin yanı sıra küresel anlamda fayda sağlayacağı değerlendirilen proje, bölgede ulaşım bakımından en kısıtlı imkânlara sahip ülke olan Ermenistan için de önem taşıyor.

TÜRK DEVLETLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan arasında, sınır meselelerinin halledilmesi, barış antlaşması yapma ve ulaştırma koridorlarını açma çabalarına desteğini sürdürüyor. Koridorun fonksiyonel hâle gelmesiyle Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliği tesisi edilebilecek. Zengezur, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) toplamı 1,1 trilyon dolar olan Türkçe konuşan devletleri de birbirine bağlayacak proje olarak öne çıkıyor. Koridorla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kesintisiz olarak karadan ulaşım sağlanabilecek.

ALTERNATİF GÜZERGÂH

Zengezur Koridoru, Çin’in Tarihî İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirdiği “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” açısından de önem taşıyor. Koridorun işler hâle gelmesiyle Azerbaycan’ın Türkiye ile Çin arasındaki konumunun da Kuşak-Yol Projesi bağlamında pekişeceği ve Ukrayna Savaşı’nın ardından daha önemli hâle gelen proje için Zengezur’un kritik bir alternatif güzergâh olabileceği ifade ediliyor.

Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı Rusya Ukrayna savaşıyla dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin çözümü için çabalar sürüyor. Bakü'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşananların sürdürülebilir ulaştırma hatlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Aliyev açıkladı: Ermenistan'la Zengezur Koridoru konusunda anlaştık Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Aliyev 'Zengezur' planını duyurdu: Elektrikten de para kazanacağız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye, İran'a ve Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hat çekmeyi planladıklarını açıkladı. Aliyev, "Zengezur Koridoru aynı zamanda enerji ihracatında da rol oynayacak." dedi.