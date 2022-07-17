Türkiye Gazetesi

Dünyanın da gündeminde olan haftalardır beklenen görüşme Salı günü İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşecek. 3’lü zirve için Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin de İran'da olacak.

Cumhurbaşkanı, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için bu ülkede olacak. Aynı gün Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tahıl Zirvesi dünya basınında: Gözler şimdiden Tahran'daki görüşmeye çevrildi Dünya’nın gözü dün İstanbul’da gerçekleşen ‘Tahıl Koridoru’ Zirvesi’ndeydi. Dünya basını dünkü toplantıyı başlıklarına taşıdı.

Tahran’ın Irak’ta etkisi kalmayacak Irak’taki İran merkezli kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı değiştirmeyi hedefleyen muhalefet “Tahran’ı Irak’tan tamamen sileceğiz” açıklaması yaptı.