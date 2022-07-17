Türkiye Gazetesi

İran, aralarında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da bulunduğu 61 ABD vatandaşını daha İranlı muhalif grup “Halkın Mücahitleri Örgütü”ne destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ve Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da örgüte destek verdiklerini dile getirmelerinin ardından yaptırım listesine eklendi.

İran, bu yıl içerisinde 51 ABD vatandaşını daha yaptırım listesine almıştı.

İran ABD'den özür ve tazminat bekliyor İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD hükümetine seslenerek 1988'de Fars Körfezi'nde yolcu uçağının düşürülmesi ve 290 kişinin hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili konuşarak, "ABD hükümetinin 1988'de büyük bir suç işlendiğini kabul etmesini bekliyoruz. Özür ve tazminat için gerekli adımları atın ve bu suçun katilini ve suçlusunu neden ödüllendirdiğinizi halka açıklayın." ifadelerini kullandı.

İran ABD'de örgütlenen rejim karşıtı grubun liderini ele geçirdiğini açıkladı İran İstihbarat Bakanlığı, "İran'da silahlı eylemler ve sabotaj operasyonlarını ABD'den yönlendiren terör örgütü Tonder'in elebaşı Cemşid Şarmehd, İstihbarat Bakanlığı tarafından ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.