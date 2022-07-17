Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle yaptırımların odağında olan Rusya, bunlara karşılık Rus gazını vererek verdi. Rusya’nın gazı silah olarak kullanması Avrupa’da enerji krizine yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesine tasarruf yapma çağrısı yaptı ve bu kışın zor geçeceğini söyledi. Almanya’da tıpkı Fransa gibi Rusya'nın doğalgazı "silah" olarak kullanmaya başladığını ifade etti ve başka enerji kaynaklarına yönlenmeye başladı.

Başbakan Olaf Scholz, video mesajında, Rusya'dan gelen doğalgaz arzında daha fazla kesinti olacağı endişesi karşısında Almanya'nın atıl durumdaki 16 fosil yakıt santraline işletme izni verilmesi kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

‘SADECE ÇOK KISA BİR SÜRE İÇİN’

Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırısı nedeniyle daha önce devre dışı bıraktığımız bazı santralleri geçici olarak kullanmak zorunda olmamız acı verici. Ama sadece çok kısa bir süre için." dedi.

SCHOLZ: HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ

Scholz, savaş nedeniyle enerji krizi yaşayan Almanya, kömür ve enerji ile çalışan santralleri etkinleştirme kararının geçici olduğunu vurguladı. İklim kriziyle mücadele için de ‘her şeyi’ yapmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

2045 HEDEFİ KONUSUNDA KARARLI

Scholz, Almanya'nın sera gazı emisyonlarını 2045 yılına kadar sona erdirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyledi. Associated Press'in haberine göre, Alman Başbakan, "İklim kriziyle mücadele için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." diye ekledi.

RESESYON UYARISI

Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine karşın Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor. AA'nın haberine göre, Alman Sanayi Federasyonu, Rusya'dan gelen doğalgazın kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir "resesyon" olacağı konusunda uyarıyor.

Fransa'da sokaklar karanlığa gömülecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke olarak Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken senaryoya hazırlanmaları gerektiğini ifade etmişti. Macron son olarak, enerji krizine karşı gereksiz sokak lambalarını karartmaya başlayacaklarını söyledi.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.