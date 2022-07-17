Türkiye Gazetesi

ABD'de havada arızalanan küçük uçak, California’da işlek otoyola sert bir iniş yaptı. Mecburi iniş sırasında bir arabaya da çarpan uçakta büyük maddi hasar meydana geldi.

South Rancho Santa Fe ile Melrose yollarının kesiştiği noktada gerçekleşen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hasarlı uçak fotoğrafını Instagram’da yayımlayan görgü şahidi, "Uçakta iki kişi vardı. Bunların sağlıkları iyiydi. Arabadaki yaşlı kadınla genç çocuk da olayı yara almadan atlattılar ama bayağı sarsılmış görünüyorlardı. Belli ki çok korkmuşlar" ifadesini kullandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçaktaki arızanın sebebi bilinmiyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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