Türkiye Gazetesi

Çin şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketi ile mücacele ediyor. Ülkenin güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinde sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de kayboldu.

Gansu eyaletindeki Longnan kentinde de etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Uzmanlar, ekstrem hava şartlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Çin'in Henan eyaletinde geçtiğimiz yıl haziran ayında da şiddetli yağışlar nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’de sel felaketi: Onlarca kişiden haber alınamıyor ABD’nin Virginia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Haber alınamayan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Bangladeş'te bilanço ağırlaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 100'ü geçti Bangladeş'te son birkaç gündür etkili olan muson yağmurları ülkenin kuzeydoğusunu adeta felç etti. Yağmurla birlikte sel felaketinin meydana geldiği ülkede ölü sayısı 100'ü geçti.