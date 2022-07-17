Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde yaşlı bir kadın feci şekilde öldü. Yaşlı kadın Englewood’daki evinin yakınında kazara timsahlarla dolu gölete düştü. Bir süre kurtulmak için mücadele eden kadın iki timsah tarafından parçalandı.

Sarasota Şerif Ofisi, ismini açıklamadığı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC), kadının ölümüne yol açan iki timsahı yakaladı ve göletten çıkardı.

FWC, Florida’da son 10 senede tıbbi tedavi gerektirecek kadar ciddi yaralanmalı yılda ortalama 8 timsah saldırısı olduğunu açıkladı.