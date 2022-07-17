Türkiye Gazetesi

Hırvatistan’da şarbon paniği yaşanıyor. Hırvatistan Tarım Bakanlığınca yapılan açıklamada, sığırlar üzerinde yapılan test sonuçlarında şarbon tespit edildiği doğrulandı.

Hırvatistan Radyo Televizyonunun (HRT) haberine göre, şarbon hastalığı şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi gözlem altına alındı.

PANİĞE GEREK YOK UYARISI

Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi İnoslav Brkic, durumun kontrol altına alındığını ve paniğe yer olmadığını kaydetti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.

Bilecik'te şarbon tespit edilen köyde karantina başlatıldı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir köyde, hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edildi.

Trabzon’da şarbon vakası! 1 mahalle karantinaya alındı Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Yemişli mahallesinde kesilen büyükbaş hayvanın etini yiyen mahalle sakinlerinde şarbon vakası tespit edildi. Mahalle karantinaya alınırken, 2 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.