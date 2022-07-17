Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Wanda Palmer, Haziran 2020'de Cottageville'deki evinde kanlar içinde, başına darbe almış halde bulundu.

Konuya dair konuşan Şerif Ross Mellenger, "Oraya gittiğimizde onun öldüğünü düşünmüştük. Yaşadığını anlayınca hemen hastaneye kaldırdık" dedi. Talihsiz kadına saldıranın kim olduğu tespit edilemezken, beyninde hasar oluşan Palmer komaya girdi.

"KAMERA KAYDI YOKTU, CEP TELEFONU KAYDI YOKTU..."

Palmer'dan geçen hafta sevindiren haber geldi. Kaldığı bakımevindeki görevliler polise telefon edip Palmer'ın bilincinin yerine geldiğini bildirdi. "Görgü şahidi yoktu. Evde Palmer dışında kimse yaşamıyordu. Kamera kaydı yoktu, cep telefonu kaydı yoktu. Hiçbir şekilde yol alamadık" diyen Mellenger ve ekibi bakım evinde Palmer'ı ziyaret etti.

KENDİSİNE SALDIRANIN KARDEŞİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Palmer konuşmakta zorluk çekse de ifade verebildi ve erkek kardeşi Daniel Palmer'ın kendisini komaya girecek hale getirene kadar dövdüğü bilgisini paylaştı.

Daniel Palmer'ın cinayete teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından tutuklandığı bildirildi.

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