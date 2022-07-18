Türkiye Gazetesi

ABD son dönemde peş peşe gelen silahlı saldırı haberlerine bir yenisi eklendi. Saldırı bu kez alışveriş merkezinde gerçekleşti. Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü iki kişi ise yaralandı.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA YARALANDI

Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Ison, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, alışveriş merkezinin tuvaletinde şüpheli bir çantaya polis tarafından incelenmek üzere el konulduğunu ifade etti. ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Teksas okul saldırısı sonrası polisten itiraf: Zamanında müdahale edilmedi ABD'de geçtiğimiz günlerde bir okula yapılan saldırı sonrası polisten 'zamanında müdahale edilmedi' şeklinde itiraf geldi. Polis teşkilatı, Teksas’ın Uvalde kasabasındaki 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya zamanında müdahele edilmediğini söyledi.

Teksas'ta silahlı saldırı: 3 ölü ABD'nin en büyük eyaletlerinden Teksas'ın Austin kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.