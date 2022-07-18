Türkiye Gazetesi

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı'nda havada facia yaşandı. Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD'de iki küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü" denildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uçak otoyola düştü, arabaya çarptı Havada arızalanan küçük uçak, işlek bir otoyola mecburi iniş yaptı. İniş esnasında arabaya çarpan uçakta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.

Havada dehşet: Paraşütçülerle dolu iki uçak çarpışıp alev aldı ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşanan bir hava kazasının dehşet verici görüntüleri sosyal medyaya düştü.