Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 5 aydır devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan çarpıcı bir açıklama geldi. Şoygu Ukrayna’ya gönderilen füze ve silahların vurulması emrini verdi.

Rus ordusunun 24 Şubat’ta işgal girişimine başladığı Ukrayna’da çok sayıda bölgede çatışma yaşandı. Batı’lı ülkeler Rusya’yı durdurmak için yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlara karşı Rusya’dan gelen doğal gaz hamlesi ise Avrupa’yı zor durumda bıraktı. Avrupa şimdiden bu kışı zor geçireceği için rus gazına alternatif aramaya başladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, saldırıda Batı tarafından Ukrayna’ya sağlanan füze ve silahların vurulmasına öncelik verilmesi emrini verdiğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Şoygu, batı tarafından Ukrayna’ya sağlanan silahların yok edilmesi için öncelik verme emri verdi. Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in en yakın müttefiklerinden Şoygu’nun Ukrayna'da savaşan Vostok grubunu denetlediği belirtildi.

Bakanlık, Şoygu’nun "komutanlara düşmanın uzun menzilli füze ve topçu silahlarına öncelik verme talimatı verdiğini" söyledi ve bu silahların Rus kontrolüne geçen Donbas’taki yerleri ve buğday tarlalarını bombalamak ve buğday tarlaları ile tahıl depolama silolarını kasten ateşe vermek için kullanıldığını açıkladı.

Batı’lı devletler ve ABD Ukrayna’ya karşı başlatılan işgalden bu yana Ukrayna’ya silah yardımında bulundu. Kiev yönetimi, Batı’dan tedarik edilen birçok çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak 30 lojistik ve mühimmat merkezine bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Savunma Bakanı Şoygu, Putin'e bildirdi: Mariupol ele geçirildi Rus Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti.

Şoygu Batı'nın Ukrayna planını açıkladı: Son askerine kadar savaşmaya kışkırtıyor Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının Kiev yönetimini "son Ukraynalıya kadar" savaşmaya kışkırttığını söyledi.