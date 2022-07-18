Türkiye Gazetesi

Evcil yılanların yaz aylarında daha aktif olduklarını belirten İngiltere Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) yetkilisi Evie Button, “Sürüngenler mükemmel kaçış sanatçılarıdır. Sahipleri güneşin tadını çıkarmak için kafeslerinden çıkmalarına izin verdiğinde, bunlar sürünerek uzaklaşmak için her fırsatı değerlendireceklerdir” diye uyardı.

RSPCA'nın uyarısı, geçen hafta Staffordshire'da başıboş bir mısır yılanının bulunmasından sonra geldi.

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan İngiltere’de hava sıcaklarının gün içinde 41 dereceyi bulması bekleniyor.

Evde gördüğü yılanı takip etti, dehşete düştü! Banyoda onlarcası ile karşılaştı Hindistan'da ev kiralayan adam eve gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Adam evde bir yılan gördü ve takip etmeye başladı. Yılanın ardından giden adam banyoya geldi ve gözlerine inanamadı çünkü 60'a yakın yılan banyoda ona bakıyordu.

Bir ısırıkla 100 kişiyi öldürebilir! Dünyanın en zehirli yılanı yuvasından çıktı Sıcaklıkların artması ile birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Dünyanın en zehirlileri arasında yer alan testere pullu engerek yılanı da bunlardan biri. Kendisini mükemmel bir şekilde kamufle edebilen yılan, tek ısırığı ile 100 kişiyi öldürecek güçte olması nedeniyle korku saçıyor.

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