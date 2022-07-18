Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, uçuş kıyafetleri giyerek savaş uçağına bindi. Başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Johnson, geçen hafta ziyaret ettiği bir askeri üstte savaş uçağı kullandı. O anların görüntülerini Downing Street paylaştı. İngiltere Başbakanı yaşadığı deneyimi ziyaret ettiği Farnborough Havacılık Fuarı'nda anlattı. Başbakan, pilot koltuğunda bazı manevralar yapmasına izin verildiğini söyledi.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNU KOKPİTE BENZETTİ

Johnson fuarda yaptığı konuşmada başbakanlık koltuğunu da kokpite benzeterek görevini diğer başbakana sorunsuz bir şekilde devretme sözü verdi. Johnson, ''Kokpitte geçirilen 3 mutlu yılın ardından şimdi kontrolü başkasına devredeceğim. Kim olacağını bilmiyorum ama Muhafazar Parti'nin bu harika çift motoru kükremeye devam edecek'' dedi. Farnborough Havacılık Fuarı, Boris Johnson'ın başbakan sıfatıyla katıldığı son etkinlerden biri oldu.

İNGİLİZ BASINININ ALAY KONUSU OLDU

Sonbaharda koltuğunu bırakacak olan Johnson'ın, pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleriyse İngiliz basınında çok ses getirdi. İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti. Boris Johnson'ın bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı yorumları yapılıyor.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere’de tarihe geçen performans 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in beşinci durağı olan İngiltere’de tarihi bir yarış haftasına imza attı. Donington Park'taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca olağanüstü savunmalara imza atarak damalı bayrağı lider geçti. Superpole yarışını da kazanarak İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçti.