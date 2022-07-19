Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Tahran’da yapılacak tarihî zirve Suriye’nin geleceğini yeniden belirleyecek. Suriyeli General Ahmet Rahhal bu zirvenin çatışma bazlı değil barış, diplomasi ve siyasi faaliyetler açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Gazetemize açıklamalarda bulunan Rahhal “Türkiye o masada konumu belli tek aktör ve en güçlü pozisyonda. Erdoğan şu ana kadar sahada her istediğini aldı. Tahran görüşmesinde Menbiç ve Tel Rifat konusunda da sonuç alacak, ancak bu görüşme Menbiç ve Tel Rifat dışında da önemli sonuçlar doğuracak” dedi.

KAZANAN GÜÇ TÜRKİYE

Arap sokağında uzunca süredir “ABD bizi sattı” düşüncesinin hâkim olduğunu ve ABD’nin yeniden Orta Doğu’ya olan ilgisinin Ankara’nın stratejik değerini artırdığına vurgu yapan Rahhal, şunları söyledi: “İran ve Rusya, Amerika’nın Orta Doğu’da yeniden aktif olmasından rahatsız. Putin, Ukrayna’da zor günler yaşıyor olmasına rağmen Erdoğan ile müşterek birçok adım attı. Tahran’da iki liderin söyledikleri belirleyici olacak. Çözüm odaklı bu adımlar Türkiye’yi Avrasya’da etkin bir güç kılmakla birlikte Suriye konusunda da başat aktör hâline getirdi. Elbette Suriye sahasında karşılıklı bir mücadele var. Ancak Rusya’nın Suriye’deki 80 Türk askerî noktasını M4 kuzeyi yani Türkiye sınırına itme gayretleri sonuç vermedi. Hatta Türk askerleri bölgenin en stratejik noktalarında üslendi. Yani şu ana kadar istediklerini alan bir Türkiye gerçeği var. ABD’nin son Orta Doğu hamlesi, İran ile ilgili yaşanan nükleer kriz, Ukrayna-Rus savaşı dâhil her açıdan kazanan güç Türkiye olacak. Amerikalılar Türkiye’nin Fırat’ın batısındaki tüm askerî hamlelerini destekliyor. Buna mukabil Ruslar da “Fırat’ın doğusunda ne yaparsan yap” noktasında... Son operasyonla ilgili olarak Menbiç’e ABD ve Avrupa’dan çok önemli ziyaretler gerçekleşti. PKK-PYD’ye destek sözü verdiler. Ancak Batılı diplomatlar, siyasi ve istihbarat görevlileri bu silahların kesinlikle Tel Rifat’ta kullanılmamasını istiyor. Öte yandan Rusya ise Menbiç ve Tel Rifat’a karşılık İdlib bölgesindeki Cebeli Zaviye ve Cebeli Erbain’in kendisine verilmesi talebinde bulundu. Yani M4’ü tek başına kontrol etmek istiyor. Türkiye ise bu önemli koridordan vazgeçmedi, vazgeçmiyor. İran ise Şii kasabalar Nübbul ve Zehra’yı elinde tutabilmek için Azez güneyindeki Minnag Havalimanında ısrarcı. Pazarlıklar sürüyor. Türkiye her şartta istediği bölgelere girecek irade ve askerî güce sahip olduğunu gösterdi. Tahran’dan da başarı ile dönecektir.”

ERDOĞAN GÜCÜNÜN FARKINDA

Zirve öncesi Astana’da gerekli zeminin oluşturulduğuna dikkat çeken Ahmet Rahhal “Suriye’de de çatışmacı yol izlemeyen tek ülke yine Türkiye. Barış ve istikrar istiyorlar. Sadece PKK konusunda Millî Güvenlik sorunu olduğu için kararlı ve bu konuda her yolu deneyecek. Erdoğan yönetimi sahip olduğu gücün farkında ve önümüzdeki süreçte bunun yansımalarını göreceğiz” diye konuştu.

Tahran'da kritik zirve: Toplantının gündemi Suriye Salı günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Tahran'da buluşacak. Suriye gündemli üçlü zirvede, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkların ele alınacak