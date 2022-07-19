Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İran’ın kısa süre içerisinde uranyum zenginleştirme düzeyini yüzde 60 seviyesine çıkardığını söyleyen Harazi “Uranyum zenginleştirme düzeyini çok daha hızlı zamanda yüzde 90 seviyesine çıkarabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Ancak bu yönde aldığımız bir karar yok” ifadelerini kullandı.

İsrail’in İran’ın güvenliğini tehdit etmesi hâlinde Tahran yönetiminin misliyle karşılık vereceğini kaydeden Harazi “Kritik ve önemli askeri ve nükleer tesislerimizin İsrail rejimi tarafından hedef alınması gibi bir durumda, İsrail rejiminin sınırları içerisinde askerî operasyonlar gerçekleştirebiliriz” dedi. Bölgesel krizlerin bölge ülkeleri arasında diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirten Harazi “Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır gibi öncü ülkelerin katılımıyla bölgesel bir diyalog ortamı oluşturulmalı. Bu doğrultuda Katar önemli tavsiyelerde bulundu ve Tahran olarak bu diyalog ortamının oluşturulması için hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD ve İsrail tarafından yayınlanan ortak bir bildiride İran’ın böylesine ölümcül bir silahı “edinmesine” izin vermeyeceğini vurguladığı Orta Doğu gezisini tamamlamasından kısa bir süre sonra açıklamanın gelmesi dikkat çekti. Biden yaptığı açıklamada “ABD, bu taahhüdün ayrılmaz bir parçasının İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeme taahhüdü olduğunu ve bu sonucu sağlamak için ulusal gücünün bütün unsurlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgular” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

