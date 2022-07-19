Türkiye Gazetesi

Aşırı sıcaklar yüzünden günlük hayatın felç olduğu birçok Avrupa ülkesinde binlerce kişinin öldüğü ifade edildi. Kırmızı alarm seviyesine geçildi. Tarım ürünleri tarlada kavruldu. Aşırı sıcakların etkileri ve alınan tedbirlerden bazıları şöyle:

> İngiltere'de, ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar yüzünden kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcaklar Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar verdi, uçuşlar ertelendi. Acil durum sebebiyle, okulların erken kapatılabileceği, hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor.

> Fransa'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Ülkede 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede turuncu alarm verildi. Tahliye edilenlerin sayısı 31 bini aştı. Orman yangınlarının tehdit ettiği Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların tahliyesine başlandı.

> Belçika 40 dereceyi gördü, turuncu alarma geçildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri hazır hâle getirildi. Ülkede çöl sıcaklarının yaşanabileceği ve halkın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması istendi.

> Almanya'nın güneyinde ve batısında derecelerin 41'i göstermesi bekleniyor. Uzmanlar can kayıpları konusunda uyardı.

> İspanya'da 16 Temmuz verilerine göre 237 kişi hayatını kaybetti, Portekiz’de ise ölü sayısının 300'ü geçtiği bildirildi. BBC'nin haberine göre de İspanya ve Portekiz'deki toplam can kaybının binin üzerinde olduğu ifade edildi. Sıcaklık iki ülkede 47 dereceyi gördü.

> İtalya, İngiltere Fransa, Belçika ve Hollanda aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarını gizliyor.

> Portekiz'de kavurucu sıcaklar yüzünden çıkan yangınlara müdahale eden bir söndürme uçağının düşmesi sonucu, pilot hayatını kaybetti.

> İtalya'da Roma, Milano ve Floransa’nın da olduğu 10 şehirde turuncu alarm verildi. Hava sıcaklığının 42 dereceleri bulacağı belirtildi. Ülkenin en büyük nehri Po’nun su seviyesi yüzde 10’lara kadar geriledi. Yangın riskinin yüksek olduğu ifade edildi.

Aşırı sıcaklar yüzünden Avrupa'nın birçok ülkesinde raylı sistemler deforme oldu, sefer iptalleri yapılabilir.

16 BİN HEKTAR KÜL OLDU

Fransa ve İspanya’da başlayan orman yangınları söndürülemiyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yedi gün önce başlayan yangınlar yüzünden 14 bin hektar alan küle döndü. Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4 bin 100 kişi tahliye edildi. Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısının 14 bine ulaştığı belirtildi. Fransa meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada aşırı sıcaklar yüzünden yeni yangınların çıkabileceği ve alevlere müdahale etmenin çok güç olduğu ifade edildi. Öte yandan İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Mijas şehri yakınlarında üç gün önce başlayan orman yangını ile mücadele sürüyor. Binlerce kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangında 2 bin hektarlık alan yandı. Ülkede hava sıcaklığının yer yer 47 dereceye ulaştığı bildirildi.

Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı Antalya Valiliği vatandaşları uyardı. 19-25 Temmuz tarihleri arasında yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uzmanlar uyardı: Sıcak havalarda evcil yılanlar evden kaçabilir Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasının yakında Türkiye’yi de etkilemesi bekleniyor. Sıcaklıklar artarken yaban hayatı uzmanları evde beslenen yılanlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, bu hayvanların aşırı sıcaklarda evden kaçabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini etkisi altına almış durumda. Aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarmların verildiği Avrupa ve Amerika orman yangınlarıyla savaşıyor.