Türkiye Gazetesi

İngiltere'de aşırı sıcaklar kırmızı alarma geçilmiş ve sık sıkm uyarılarda bulunulmuştu. Ülkede bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla İngiltere’nin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edilmişti. Bu sıcaklar için bazı tedbirler alan İngiltere'de tdbirler kapsamında bazı okulların erken kapanması veya hiç açılmaması planlanıyor.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

BBC’nin haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtildi. Güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmıştı.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

İngiltere'de liderlik yarışına milletvekili Tom Tugenhad veda etti İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtilerek, milletvekili Tom Tugenhadt'in 31 oy alarak seçim yarışından elendiği açıklandı.

İngiltere’nin alay konusu oldu: Boris Johnson savaş uçağı koltuğunda Koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş uçağı kullandı. Pilot kıyafetleriyle poz veren Johnson İngiliz basınında alay konusu oldu. Başbakanlık koltuğunu kokpite benzeten Johnson’un bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı ileri sürüldü.

Son dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere’de tarihe geçen performans 2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in beşinci durağı olan İngiltere’de tarihi bir yarış haftasına imza attı. Donington Park'taki hafta sonunun ikinci yarışına ilk sıradan başlayan Toprak, yarış boyunca olağanüstü savunmalara imza atarak damalı bayrağı lider geçti. Superpole yarışını da kazanarak İngiltere’de üçte üç yapan Toprak Razgatlıoğlu bunu başaran üçüncü isim olarak tarihe geçti.