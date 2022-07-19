Türkiye Gazetesi

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Haddad ve Nazuri, ülkedeki 5+5 Ortak Askeri Komite'nin çalışmaları kapsamında başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Ülkenin doğusundaki ve batısındaki askeri yetkililerin oluşturduğu 5+5 Ortak Askeri Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşen görüşmede, orduyu birleştirme adımları başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ve general Halife Hafter'e bağlı askeri yetkililer, orduyu birleştirme görüşmeleri kapsamında Trablus'ta bir araya geldi.

Haddad ve Nazuri, Sirte kentinde 11 Aralık 2021'de gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Libya'daki siyasi krizin çözümü kapsamında askeri kurumun birleşmesinin kaçınılmazlığını teyit etmişti.

KALICI ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

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