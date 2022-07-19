Türkiye Gazetesi

ABD merkezli çok uluslu bir şirket olan Mars Inc tarafından üretilen Skittles şekerlerinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan titanyum dioksit (TİO2) katkı maddesinin içerdiği gerekçesiyle dava açıldı. California'da yaşayan Jenile Thames, şekerlerin yüksek seviyede titanyum dioksit içerdiğini iddia ederek şirkete dava açtı.

ŞİRKET KABUL ETTİ

Şirketten yapılan açıklamada ise ürünlerde kullanılan titanyum dioksidin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) koşullarına uygun olduğu belirtildi. Şirket daha önce de titanyum dioksit kullandığını kabul etmiş ancak 2016’da bu maddenin ürünlerinde kullanımını sonlandıracağını açıklamıştı.

Ülkeleriyle gurur duyan Amerikalıların sayısında rekor düşüş Bir Amerikan şirketi tarafından yapılan araştırma, ülkeleriyle gurur duyan Amerikalıların sayısında rekor düşüş yaşandığını ortaya koydu. Daha önce ülkeleriyle son derece gurur duyduklarını belirtenlerin oranı yüzde 55'ten yüzde 38'e düştü.