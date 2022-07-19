Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle geldiği İran’ın başkenti Tahran’da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda "Çağrı Filmi" müziği ile karşılandı.

İRAN İSLAM ÜLKELERİ LİDERLERİNİ "ÇAĞRI" İLE KARŞILIYOR

İran, bazı İslam ülkelerinden gelen liderleri karşılarken "Çağrı Filmi" müziğini kullanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çağrı filmi müziği ile karşılandı.

ERDOĞAN'IN İRAN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan’a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Tahran'da kritik zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında İran'a gitti.