Türkiye Gazetesi

Bu iki ülkede her bir milyon kişi başına düşen Covid vakası, kapalı alanların büyük bölümünde maske takılması mecburiyetini uzun süredir kaldıran Avustralya’dakini geride bıraktı.

Yeni Zelanda'daki ölüm oranları da mart ayının başında Avustralya'yı geçti ve o zamandan beri hep daha yüksek kaldı. Sıkı kurallara rağmen vakaların artması Avustralya'da maskenin faydalarının sorgulanmasına yol açtı.

Avustralya Ulusal Üniversite bulaşıcı hastalıklar profesörü Peter Collignon, Twitter’daki mesajında Covid istatistikleriyle ilgili grafikler yayımlayarak, “Singapur maske mecburiyetini hiç kaldırmadı. Avustralyalılar ise çoğu zaman hiç maske takmadı. Verileri mukayese edersek maskenin bir işe yaramadığını görürüz” ifadesini kullandı.



NSW ve Victoria eyaletleri sağlık bakanları da artan vakalar üzerine maske takılması mecburiyetinin yeniden getirilmesi çağrılarını reddetti.

Covid-19'da bayram sonrası endişesi... Yeni dalganın içindeyiz Covid-19 enfeksiyonunun artık “bireysel bir sağlık problemi” olarak görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, artış gösteren vakaların yeni bir pandemiye dönüşmemesi için maske, mesafe ve aşılama kurallarına mecburiyet olmasa da uyulması gerektiğini söylüyor.

DSÖ yetkilisinden endişelendiren uyarı: Covid-19 akıllandı, artık daha tehlikeli Koronavirüste Omicron'un alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 etkisini gün geçtikte artırırken, bilim insanlarından endişeye neden olan bir açıklama geldi. DSÖ ekibinde yer alan bilim insanı Dr. Nabarro, “Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi virüsün değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması” dedi.