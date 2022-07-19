Türkiye Gazetesi

Deniz kıyısında düğün yapmak isteyen çiftin hayallerine dev dalga vurdu. Hawaii Adası'nda deniz kıyısındaki Hulihe'e Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni, kıyıya vuran dev dalgalarla bölündü.

ABD'ye bağlı, Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'nin güney kıyılarında görülen dalgalar evlere ve işyerlerine kadar ulaştı. Yollar göle dönerken, bir düğün töreni de dalgalar nedeniyle kesintiye uğradı.

Dev dalga, Kailua-Kona'da yer alan Hulihe'e Sarayı'ndaki düğünün başlangıcından 5 dakika önce kıyıya vurdu, törenin yapılacağı alan sular altında kaldı. Masa ve sandalyeler devrilirken, ıslanan misafirler panikle kaçıştı. Ancak tören, tüm olumsuzluklara rağmen bir süre sonra başladı.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, yüksekliği 6 metreden fazla olan dev dalgaların iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Meteorolog Chris Brenchley, dalgaları "Onlarca yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.

Denizde can pazarı! 7 üniversiteli dalgalarla boğuştu, biri boğuldu Kocaeli'de yedi arkadaş, serinlemek için denize girdi. Dev dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren gençlerden altısını cankutaranlar karaya çıkardı. Yarım saat sonra kurtarılan bir kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz'de alarm: Dev dalgalar kıyıyı yuttu, evler tehdit altında Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Sancaklı Mahallesi, kıyı erozyonu tehdidi altında. 150 metrelik kumsal bölgesini yutan deniz, mahallede bulunan hanelere yaklaştı. 3 yıldır korkuyla yaşayan ve afetin mahalleyi yutabileceğini belirten sakinler ise gerekli çalışmaların yapılmasını istiyor.