Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir adam nadir görülen ‘beyin yiyen bir amip’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan doktorlar sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

YÜZDÜKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

ABD’den gelen bir haber yaz aylarında serinlemek için suya giren herkesi endişelendirdi. Teksas eyaletinde bulunan Taylor County'deki Lake of Three Fires gölünü ziyaret eden Missouri'li bir adam serinlemek için göle girdi. Yüzdükten sonra rahatsızlanan adam hastaneye kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Hastayı muayene eden doktorlar neye uğradıklarını şaşırdı. Hastada 'beyin yiyen amip' olarak bilinen oldukça nadir görülen bir enfeksiyon olan 'Naegleria fowleri' tespit edildi. Adamın gölde yüzerken ‘beyin yiyen amip’e maruz kaldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

35 YIL İÇİNDEKİ İLK VAKA

Missouri Sağlık ve Kıdemli Hizmetler Departmanı, vakanın 35 yıl içinde eyalette doğrulanan ilk vaka olduğunu söyledi. Bir Missouri sakininde tespit edilen diğer tek vaka 1987'de meydana geldi. ABD genelinde ise 1962'den beri yalnızca 154 vaka tespit edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2021'de ABD'de 3 kişide ‘Naegleria fowleri’ enfeksiyonu vakası bildirildi. Geçen yıl, Teksas'ta bir parkta su sıçramasına maruz kalan 3 yaşında bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Suda bulunuyor, burundan bulaşıyor: 'Beyin yiyen amip' tehlikesi Küresel ısınma ile birlikte dünyamızı bekleyen tehlikeler her geçen gün başka bir boyut kazanıyor. Son olarak uzmanlar, sıcaklığı artan tatlı sularda Naegleria Fowleri gibi 'beyin yiyen amip'lerin hızla çoğalabileceğini söyleyerek son 10 yıldaki vaka sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu belirtiler.

Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Şimdi de beyin yiyen amip paniği Covid-19 virüsünden sonra “beyin yiyen amip”, sağlık gündemine oturdu. ‘Naegleria fowleri’ adlı tek hücreli canlının sebep olduğu hastalığın ABD’nin Florida eyaletinde bir kişinin ölümüne sebep olduğunun bildirilmesi, akıllara “Yeni bir salgın kapıda mı?” sorusunu getirdi.