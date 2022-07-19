Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Bareilly bölgesinde Nirdesh Upadhyay (25), karısı ve oğluyla birlikte evlerinin teras katında dinleniyordu. Aniden evi maymunlar bastı. India Times’ın haberine göre anne, maymunların saldırısından kaçarak kendisini emniyete aldı.

Nirdesh ise 4 aylık bebek kucağında kaçmaya çalışırken düştü ve maymunlardan biri bebeği kaparak 3. kattan aşağı attı. Bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

BEBEĞİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMUŞLARDI

Maymunlar, sevimli görüntülerine rağmen zaman zaman insanlara saldırabiliyor ve eşyalarını çalabiliyor. Geçtiğimiz ay da Tanzanya’da maymunlar, annenin emzirdiği bebeği alıp kaçmış ve kovalamaca sırasında bebeğin ölümüne yol açmıştı.,

İzmir'de sokakta dolaşan maymun görenleri şaşkına çevirdi İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokakta bulunan makak cinsi maymun ekipler tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Ağaçlarda gezerken görüldü: Bağcılar'da maymun şaşkınlığı Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymunu gören mahalleli şaşkına döndü. Ekiplere haber erilmesi üzerine gelen belediye ekipleri maymunu yakaladı.