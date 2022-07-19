Türkiye Gazetesi

İngiltere, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti.

Londra’da yaşayanlar Trafalgar Meydanı’nda bulunan süs havuzlarına girerek serinledi.

Bugün rekor sıcaklıklar ilk kez öğlen saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Charlwood bölgesinde 39.1 dereceyle kaydedilmişti. İngiltere’nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların yerel saatle 16.00 itibarıyla 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin orta, kuzey ve güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı uyarı yayınladı. Ülkede sıcaklıklar sonucu raylarda yaşanacak sorunlar nedeniyle tren seferleri azaltılmış, Londra’nın kuzeyindeki Luton Havalimanı’nda pistteki sorunlar nedeniyle uçuşlar iptal edilmişti.

RAY HATLARI BÜKÜLDÜ

Ulusal Demiryolları Şebekesi'nin vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri için yaptığı çağrı sonrası, karayolları ve demiryollarındaki yolcu sayısı beşte bire kadar düştü.

Bazı hatlardaki raylar sıcaklık sebebiyle büküldü. Bu yüzden bazı tren seferleri yapılamadı. İngiltere’de geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcak havalar nedeniyle kırmızı alarma geçilmişti. Ülkede baş gösteren sıcaklar Luton Havalimanı'ndaki pistleri eritince uçuşların ertelenmesine neden oldu.

AŞIRI SICAKLAR HAVALİMANININ PİSTİNİ ERİTTİ

İngiltere’de geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcak havalar nedeniyle kırmızı alarma geçilmişti. Ülkede baş gösteren sıcaklar Luton Havalimanı'ndaki pistleri eritince uçuşların ertelenmesine neden oldu. Londra'nın 15 metro hattından 11'inde ise, ciddi gecikmeler yaşandı.

Yetkililerin uyarlarına rağmen dışarı çıkan İngilizler kendi yöntemleriyle serinlemeye çalıştı. Londra’da yaşayanlar Trafalgar Meydanı’nda bulunan süs havuzlarına girerek serinledi.

Londra Ambulans Servisi tarafından yapılan açıklamada, dün sıcak hava nedeniyle 6 bin 600 çağrı yapıldığı belirtildi. İngiltere’de sıcaklık rekoru en son 2019 yılında Cambridge'de 38.7 derece ile kayıtlara geçmişti.

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Fransa'da sıcaklık alarmı! 12 bölgede kırmızı alarm verildi Aşırı sıcakların; gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan Fransa'da kuraklığı da tetikleyerek krize ve orman yangınlarına neden olacağından endişeleniliyor.