Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde genellikle banliyölerin bulunduğu Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı.

Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi.

Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.

Manisa'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Buğday tarlasında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken geniş bir alanda devam ettiği öğrenildi. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından 'Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Yangınla ilgili tüm talimatları verdik.' dedi.

Fransa’da orman yangınları sürüyor: Binlerce hektar yandı Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Fransa’nın güneyinde 6 gündür devam eden orman yangınlarında 14 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.