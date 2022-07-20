Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın “can damarlarımızı kestiler” dediği Irak’ın kuzeyinde Mehmetçiğin operasyonları sürüyor. MİT’in sadece son bir yılda 60’ı aşkın kritik operasyonla örgüt liderlerini etkisiz hâle getirdiği bölgenin terörden arındırılan yerleşim birimlerinde sağlık, ulaşım, akaryakıt, gıda, lojistik, eğitim ve ticaret alanlarında yeni adımlar atılıyor. Mehmetçik, öncelikli olarak özgürleştirdiği 10 bin kilometreden fazla alanda ilk olarak İran sınırından başlayarak Türkiye sınır koridoru boyunca tüm kaçakçılık ve terör sızmalarını önledi. Ardından PKK’nın bölge halkına karşı şantaj aracı olarak kullandığı konularda çalışma başlatıldı.

KÖYLERE DÖNÜŞ BAŞLADI

Irak resmî kaynaklarına göre PKK terör örgütünün bölgeye ilk yerleşmeye başladığı 1990’ların başından itibaren 500 köyü zorla boşalttı ve köylülerin tüm arazilerine el koydu. Türkiye’nin Duhok, Selahaddin, Musul, Zaho ve Erbil sınırları dâhilinde PKK’dan temizlediği yerleşkelere yeniden dönüş başladı. Örgüt gasbettiği köylere çoğunlukla kendi destekçilerini yerleştirirken arazileri ise uyuşturucu ekiminde kullanıyordu. PKK militanları doğrudan el koymadığı birçok köyün tarım ürünlerinden ise yüklü miktarda haraç alıyordu.

KAPSAMLI PROJELER GELİŞTİRİLDİ

Pençe Harekât zincirinin ilk başlangıcı olan 2019 yılı mayıs ayından itibaren Türk ordusu Irak içlerinde 90 kilometre derinliğe indi. Hâlen 10 bini aşkın Mehmetçiğin temizlik operasyonlarını sürdürdüğü bölgede terör kampları ile birlikte örgütün haraç, uyuşturucu ve kaçakçılık ağı tamamen çökertildi. İran sınırı Sidekan’dan başlayarak gerçekleşen operasyonlar kapsamında Zap, Avaşin, Basyan, Metina, Hakurk, Haftanin, Sinat, Şeraniş, Soran, Derkar, Batuba gibi beldelerde 30 yıllık işgale son verildi. Askerî operasyonları takiben atılan ilk adım bölge ulaşım hattı ve gıda, sağlık, akaryakıt, lojistik ağının yeniden kurulması olarak belirlendi. Bu kapsamda başlatılacak geniş çaplı kara yolu inşaatı için Türk firmalar bölgeye çağrıldı ve bir fizibilite çalışması yapıldı. Ulaşım unsurunu takip eden ikinci husus ise daha önce tamamen terör örgütünün kontrol ettiği gıda-lojistik zincirinin yeniden kurulması olacak. Bu adımları ise yine PKK’nın kontrol ettiği sağlık, tarım, akaryakıt, eğitim gibi alanlarda hayata geçirilecek adımlar izleyecek. Yaşanan gelişmeler uzun yıllardır zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışan bölge halkına rahat nefes aldırırken hem terör kıskacından kurtulma hem de huzur, istikrar ve refah adına umutlarını yeşertti. Son gelişmeler bölge genelinde TSK’ya desteği de artırdı.

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