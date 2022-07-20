Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin tahıl sevkiyat sürecine katılımı ihtimaliyle ilgili soruyu cevaplayan Verşinin “Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu üç ülke ve BM’nin iş birliği söz konusu” ifadelerini kullandı. Rus ordusunun Ukrayna’dan Karadeniz üzerinden muhtemel bir tahıl sevkiyatına yönelik saldırı gerçekleştirmeyeceğini söyledi. Gazetecilere konuşan Verşinin “Devlet Başkanı’mızın açıklamasını hatırlatacağım. Ukraynalılar limanları mayınlardan temizler ve tahıl yüklü gemiler gönderirse, bu sevkiyatlar her türlü saldırıdan korunacak, güvenli geçiş sağlanacak” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Ukrayna’dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini beklediklerini söyledi. Rusya’nın dünyada oluşan gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Peskov “Bu krizin sebebi, Ukrayna’daki durum ve Ukrayna tahılı değil. Bu, sadece küçük bir kısımdır. Rusya, yine de Ukrayna tahılının dünyadaki piyasalara çıkmasının sağlanması konusunda her türlü girişimde bulunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün, tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde anlaşmaya varıldığını açıklayan Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar “Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul’da bir harekât merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu” demişti.

Kritik zirve sonrası Beyaz Saray'dan tahıl koridoru açıklaması Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Rusya Dış Politika Danışmanı: Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin İran’ın başkenti Tahran’da Ukrayna tahılı meselesini görüşmek için bir araya gelecek. Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yarın gerçekleşecek olan üçlü zirve hakkında değerlendirmede bulundu.