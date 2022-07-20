Türkiye Gazetesi

Bakım çalışamaları nedeniyle 10 gündür gaz akışının durduğu Kuzey Akım 1 boru hattındaki akışın yarın yeniden başlayacağını duyurdu. Reuters'e haber ajansına yaptığı açıklamaya göre , Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gaz akışının planlı bakımın tamamlanmasının ardından Perşembe günü yeniden başlayacak.

Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı doğalgaz ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturan boru hattı, 11 Temmuz'da on günlük bakım nedeniyle kapatılmıştı. Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynaklar, Reuters'e boru hattının zamanında faaliyete geçmesinin beklendiğini, ancak kapasitesinin günde yaklaşık 160 milyon metreküpün (mcm) altında olduğunu söyledi.

Rus enerji devi Gazprom, Kanada'da hizmet veren Siemens Energy'nin türbininin dönüşündeki gecikmeleri gerekçe göstererek geçen ay rota üzerinden gaz ihracatını yüzde 40 kapasiteye indirmişti. Bununla birlikte, Kaynaklardan biri, yarından itibaren Kuzey Akım 1 üzerinden beklenen gaz hacimleri hakkında "Gazprom, 11 Temmuz'dan önceki seviyelere geri dönecek" dedi.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer taraftan Batılı ülkeler, dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçısı ve ikinci en büyük ham petrol tedarikçisi olan Rusya'yı enerji kaynaklarını Ukrayna’ya açtığı savaş esnasında şantaj aracı olarak kullanmakla suçladı. Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom'un doğalgaz sevkiyatını ihtiyaç olduğu kadar artırmaya hazır olduğunu belirterek, daha önce Kuzey Akım 2'nin kullanılmasını önerdi.

Öte yandan, Reuters’ın gördüğü bir mektuba göre, Gazprom Avrupa'daki müşterilerine, "olağanüstü" koşullar nedeniyle gaz arzını garanti edemediğini bildirdi. Rus devletine ait doğalgaz tekeli, 14 Temmuz tarihli bir mektupta, 14 Haziran'dan itibaren tedariklerde geriye dönük olarak mücbir sebep ilan ettiğini aktardı.

Türkiye’den dev bir adım daha! 100 milyar dolarlık rezervde sona gelindi: Petrol ve doğal gaz sorununu çözecek Türkiye’nin petrol ve doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Eskişehir’de bulunan nadir toprak elementi rezervinde heyecanlı bekleyiş başladı. İlk tesis için gün sayılıyor. Yıllık 500-570 bin ton arasında cevher işlenme hedefi tutturulursa 100 milyar dolar üzerinde getirisi olacak. Böylece Türkiye nükleer enerji, petrol, doğal gaz ve uzay alanın dev adımlar atmış olacak.

İtalya, Katar’ın doğal gaz projesine ortak oldu İtalya enerji şirketi ENI'nin, Katar merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Qatar Energy'nin 28 milyar dolarlık, dünyanın en büyük doğal gaz sahasında üretimi genişletme projesine (North Field East) ortak olduğu açıklandı.

AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı Mısır’ın başkenti Kahire’de, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Mısır üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı.