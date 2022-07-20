Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin'in emriyle 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan ve ciddi kayıpların yaşanmasına neden olan Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Savaşın başlangıcından bu yana ikinci yurtdışı ziyaretini İran'a gerçekleştiren Putin'in uçaktan indiği anlar dünya gündemine oturdu. Ara ara hastalık iddialaraıyla gündeme gelen Putin'in, merdivenlerden inerken zorlandığı, yürürken ise topalladığı söylentileri dünya basınında yankı uyandırdı.

"PUTİN DENGESİZ GÖRÜNÜYOR"

İngiliz Metro gazetesinde yer alan 'Vladimir Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlıklı haberde, Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve 'fark edilebilir' bir şekilde topalladığı iddiası gündeme getirildi.

Söz konusu görüntünün, Putin'in sağlık durumu ile ilgili söylentileri körüklediğinin altının çizildiği haberde şu ifadeye yer verildi:

'Putin dengesiz görünüyordu ve sağ kolu sertçe yanında asılı halde duruyordu.'

"PARKİNSON VEYA ÖLÜMCÜK KANSER OLABİLİR"

Bahsi geçen görüntülere atıfta bulunan bir başka İngiliz gazete Mirror ise Putin'in topalladığını ve bir süredir sağ kolunu hareket ettirmediğine yönelik iddialara yer verdi.

Haberde 'Putin ayakları üzerinde kararsız görünüyor ve bu görüntüler Rus liderin Parkinson veya ölümcül kanser olduğu söylentilerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olabilir.'

'PUTİN'İN 3 YIL ÖMRÜ KALDI' İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

'GÖZLERİNDEKİ DURUM CİDDİ ŞEKİLDE KÖTÜLEŞİYOR'

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

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