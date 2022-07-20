Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünü çevirdiği Tahran'daki üçlü kritik zirve sona erdi. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi toplantı sonrası mutabakata varılan noktalar ve zirvede konuşulan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Çok konuşulan kritik zirve dünya basınında da geniş yer buldu.

Astana formatındaki üçlü zirvede Suriye konusu ele alındı. Suriye’de her türlü terörle mücadele konusunda liderler ortak açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SURİYE’YE OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslar sonucu yaptığı açıklamaları "Erdoğan, Tahran görüşmelerinde Suriye operasyonu için durumu yineledi" başlığıyla aktardı.

‘OPERASYONA DAİR UYARILARINI TEKRARLADI’

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelirken, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon başlatabileceğine dair uyarılarını tekrarladı." denildi.

Ankara'nın, YPG'yi terör örgütü olarak tanımladığı anımsatılarak, bu örgütün PKK'nın bir uzantısı olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELEDE TEK BAŞINA YETERLİ OLACAĞI VURGUSU

Güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye'nin planlarını yeniden dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ve İran'dan destek istediği ancak Suriye'deki terörist örgütlere karşı mücadeleyi tek başlarına da yürütebileceklerini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi'ye hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin endişelerini anladığınızı söylüyorsunuz. Bunun için size teşekkür ediyoruz. Ama kelimeler tek başına yeterli değil." ifadelerini kullandı.

‘İRAN VE RUSYA TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE’NİN YANINDA DURMALI’

İran basınından "Khabar" adlı internet sitesi, ‘Erdoğan: İran ve Rusya, Türkiye'nin yanında durmalı’ başlığıyla verdi. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya ve İran'ın, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini belirtti.' denildi.

Bölgenin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer olmadığının altını çizen Erdoğan'ın, Türkiye'nin, güney sınırlarını terörist gruplardan temizlediğini ve teröristlerle mücadelesini sürdürdüğünü hatırlattığı notuna yer verildi.

YILLIK 30 MİLYAR DOLAR HEDEFİ VURGUSU

Tasnim Haber Ajansı, İran ile Türkiye arasındaki ticari bağlara vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, mevcut ticaret hacminin yetersiz olduğunu söylediği ve yıllık 30 milyar dolar seviyesinin belirlendiği aktarıldı.

Reisi'nin, iki ülke arasındaki yatırımların ilerlemesini vurguladığı ve İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatına ilişkin 25 yıllık sözleşmeyi uzatma niyetlerini dile getirdiği kaydedildi.

‘TÜRK ŞİRKETLERİNİ İRAN’A YATIRIM YAPMAYA TEŞVİK EDİYORUZ’

Öte yandan ISNA Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduklarını söylediğini yazdı. Erdoğan'ın ‘İran'ın nükleer anlaşmadaki meşru beklentilerini destekliyoruz ve Türk şirketlerini İran'a yatırım yapmaya teşvik ediyoruz.’ dediği belirtildi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

CNN International, Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana eski Sovyetler Birliği dışına ilk seyahatini İran'a yaptığına dikkat çekti

Haberde Putin'in arabulucu rolü için Erdoğan'a teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi. France 24 ise tarihi zirveden çıkan sonucu 'Putin, Erdoğan ve Reisi, Suriye'deki teröristlere karşı işbirliği sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

YUNAN GAZETESİ: 20 MİLYON TON TAHIL GETİRMEYİ AMALIYOR

Yunan Ta Nea Gazetesi haberinde Erdoğan ve Putin'in Ukrayna tahılının ihracatını sağlayacak mekanizma için görüştüğü bilgisine yer verdi. Haberde söz konusu mekanizmanın Karadeniz'den yaklaşık 20 milyon ton tahıl getirmeyi amaçladığının altı çizildi.

FRANCE 24: TERÖRİSTLERE KARŞI İŞBİRLİĞİ SÖZÜ

France 24 ise tarihi zirveden çıkan sonucu 'Putin, Erdoğan ve Reisi, Suriye'deki teröristlere karşı işbirliği sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Tahran'da üçlü zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele mesajını yineledi Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz mücadelemiz her daim sürecektir. Çözüm çabamızın merkezinde insani dram yer alıyor. Suriyelilerin evlerine onurlu, huzurlu şekilde dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran ve Rusya arasında büyük anlaşma: Tahran'da üçlü görüşme öncesi imzalar atıldı İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasında büyük bir anlaşma imzalandı. İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom arasında Basra Körfezi’nde Kiş Adası’ndaki petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere başka birçok proje için 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da: Tahran'da kritik zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider görüşmeye geçti.