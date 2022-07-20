Türkiye Gazetesi

Ekonomik kriz nedeniyle halkın protesto gösterileri başlatması sonucunda Sri Lanka devlet başkanı ülkeyi terk etmişti. Ülkeyi terk ederek e-posta ile istifasını sunan Gotabaya Rajapaksa, Başbakan Wickremensinghe'yi yerine vekil olarak atamıştı. Oylama sonucunda Rajapaksa'nın yerine devlet başkanı görevine getirilecek kişi de belli oldu.

Ekonomik ve siyasi krizdeki Sri Lanka’nın 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada, Wickremesinghe, 82'ye karşı 134 oyla parti rakibi Dullas Alahapperuma'yı geride bırakarak devlet başkanı seçildi.

2024'E KADAR YÖNETECEK

Seçimde, Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski bakan ve hükümet sözcüsü Dullas Alahapperuma ile parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Dissanayake yarıştı.

Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak.

Wickremesinghe, 1999 ve 2005 devlet başkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilememişti.

Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı e-mail ile istifa etti Ekonomik krizin protestolarla sonuçlandığı Sri Lanka’da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa dün ülkeyi terk etmişti. Singapur'a kaçtığı öğrenilen Rajapaksa e-mail yoluyla istifa etti.

Ailece ülkeyi yönetiyorlardı: Sri Lanka'da 25 yıllık hanedanlık sona erdi Savunma, tarım, eğitim, ekonomi, dışişleri bakanlıkları dâhil olmak üzere başbakanlık, meclis başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı makamlarında 11 ismin görev yaptığı Rajapaksa ailesi siyasetten çekildi.