Türkiye Gazetesi

100 bini aşkın nüfusa sahip takımada ülkesi Mikronezya, coğrafi olarak izole olması, uyguladığı sınır kontrolleri ve sıkı tedbirler sayesinde 2,5 yıldan fazla sürede virüsün ülkede yayılmasını engelledi. Ancak hükümet bugün, ülkenin 4 eyaletinden 2'sinde birden fazla vaka olduğunu duyurdu.

YETKİLİLER VAKALARI AÇIKLADI

Yetkililer, Kosrae eyaletinde 35 kişinin testinin pozitif çıktığını, Pohnpei eyaletinde de 7 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Böylece covid-19'un ülkede ilk kez salgına dönüştüğü kaydedildi.

Salgın, ülkenin 1 Ağustos'ta karantina kısıtlamalarını sona erdirmeyi ve sınırlarını yeniden açmayı planlamasından kısa süre önce geldi.

Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde covid-19 salgını yaşanırken, 100 binden fazla nüfusa sahip olup herhangi bir vaka bildirmeyen diğer ülke Türkmenistan oldu.

Mayıs ayında ilk covid-19 vakasını açıklayan Kuzey Kore'de ise şimdiye kadar yaklaşık 4,8 milyon vaka tespit edildi.

Covid-19'da bayram sonrası endişesi... Yeni dalganın içindeyiz Covid-19 enfeksiyonunun artık “bireysel bir sağlık problemi” olarak görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, artış gösteren vakaların yeni bir pandemiye dönüşmemesi için maske, mesafe ve aşılama kurallarına mecburiyet olmasa da uyulması gerektiğini söylüyor.

DSÖ yetkilisinden endişelendiren uyarı: Covid-19 akıllandı, artık daha tehlikeli Koronavirüste Omicron'un alt varyantları olan BA.4 ve BA.5 etkisini gün geçtikte artırırken, bilim insanlarından endişeye neden olan bir açıklama geldi. DSÖ ekibinde yer alan bilim insanı Dr. Nabarro, “Vaka sayılarının son dönemde bu kadar çok olmasının sebebi virüsün değişikliğe uğraması ve bizim için çok akıllı olması” dedi.