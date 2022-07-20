Türkiye Gazetesi

Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.

ÖLÜMLER ARTACAK

Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

Kırmızı alarm verilen İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanının pistini eritti İngiltere’de geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcak havalar nedeniyle kırmızı alarma geçilmişti. Ülkede baş gösteren sıcaklar Luton Havalimanı'ndaki pistleri eritince uçuşların ertelenmesine neden oldu.

İspanya’da aşırı sıcaklardan dolayı 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti Avrupa’da sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor. İspanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 günde 237 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, vatandaşlara evde kalın uyarısında bulundu.

Aşırı sıcaklar için tarih vererek uyardı: Türkiye'de kırmızı alarma geçmek gerekebilir (16 Temmuz 2022 hava durumu) Avrupa'yı etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de tehdit ediyor. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde Doğu Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sağanak beklendiğini belirtirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise "Türkiye'de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" diyerek aşırı sıcakların başlayacağı tarihi açıkladı. İşte 16 Temmuz 2022 hava durumu ve meteoroloji tahminleri...