Türkiye Gazetesi

Türkiye'den Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Açıklamada, “Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Zaho'da petrol dolum tesisi patladı Irak'ın Zaho kentinde bir petrol tesisinde patlama yaşandı. Patlamada 2'si ağır 3 Kişi yaralandı.

Zaho'da yakalanan firari emniyet müdürü tutuklandı FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, firar ettiği belirlenen ve Irak güvenlik güçleriyle ortak operasyonda Irak'ın Zaho kentinde yakalanarak Türkiye getirilen Bitmez tutuklandı.