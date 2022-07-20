Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden kanser olduğunu açıkladı. Biden'ın bu açıklaması kafaları karıştırdı zira çocukluğunun geçtiği Claymont, Delaware'deki evinin yakınında bulunan petrol rafinerilerinden şikayet ederek, "Bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" dedi. Açıklamanın ardından Biden'ın kanser için 'şimdiki zaman' dilimini kullanması kafalarda soru işareti oluşturdu.

BEYAZ SARAY'DAN DÜZELTME GELDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın kanser açıklamasına ilişkin, “yıllar önce geçirdiği cilt kanseri tedavisinden bahsediyor” dedi.

OĞLU DA KANSERDEN ÖLDÜ

Öte yandan Biden'ın oğlu da 2015 senesinde beyin kanseri yüzünden hayatını kaybetmişti. Delaware Başsavcısı olan ve babası gibi siyasetle uğraşan Beau Biden 46 yaşında kanser sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Biden’dan yeni gaf, okuduğu cümle şaşkına çevirdi ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okudu duyanlar şaşkına döndü.

Macron Biden'a 'kötü haber' verirken gazetecilere yakalandı: Petrol fiyatları tavan yaptı Almanya’da G7 liderleri Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle doğan petrol üretim açığına çözüm arıyor. Almanya'daki zirvede ilginç bir durum yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kameraları farketmeyerek Joe Biden'ın yanına gitti ve ikili görüşmesine ait konuşmayı anlattı. Bu konuşma sonrası petrol fiyatları iki haftanın zirvesine çıktı. Macron'u Biden'ın güvenlik danışmanı uyardı.