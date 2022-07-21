Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Tahran’da gerçekleştirdiği Suriye zirvesine İran dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Zengezur göndermesi damga vurdu. Uzmanlar, Suriye harekâtına ve Zengezur Koridoru’na karşı çıkan Hamaney’in büyük yankı uyandıran sözlerini şantaj olarak yorumladı. Tahran Zirvesi’nin devam ettiği saatlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından "Ermeni işgalinden kurtarılan Zengilan Havalimanı’nın açılış törenine Erdoğan da katılacak" açıklaması geldi. Bu çıkış Hamaney’in Zengezur koridoru beyanatına jet misilleme olarak değerlendirildi.

Gazetemize konuşan bölge denklemini en iyi bilen isimlerden emekli Büyükelçi Aydın Nurhan “İran, Türkiye’nin Asya ve Orta Doğu’da sağlamaya çalıştığı istikrarı bozma adına tarihî misyonunu ifa ediyor” yorumunda bulundu. TİKA’nın kurucularından Nurhan, şunları söyledi: Türkiye esas itibarı ile uzun yıllardır Suriye, Irak ve Orta Doğu ile birlikte Asya’da istikrar sağlayıcı bir aktör kimliği ile hareket ediyor. İran ise devletin ideolojisi farklı isimlendirilse de etnik Fars milliyetçiliği çizgisinden hiç vazgeçmedi. Etkin olmak istediği coğrafyalarda dinî, kültürel, ekonomik hiçbir zemini yok. O da bu zaafını oyun bozucu ve karmaşa üreten boyutta avantaja dönüştürmeye çalışıyor. Yemen, Lübnan, Irak, Suriye ve Karabağ örneğinde olduğu gibi. Suriye’de iç ayaklanma ile başlayan ve küresel güç savaşına dönen 12 yıllık dönemde Esad’ın iktidar hırsı tüm felaketlere zemin hazırladı. Babasından devraldığı yönetimi devretmeme hırsı Batı-İsrail-Rus ve İran’ın ülkeyi böldürme planına açık ve net bir biçimde hizmet etti. Onun kendini kurtarma adına attığı her adım hem Suriye’yi hem de bölgeyi çok daha büyük felaketlere sürükledi. Herkes payının peşinde. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını samimi olarak savunan ise Türkiye.

“ERMENİLERİN HAMİSİ İRAN’DIR” MESAJI VERDİ

Azerbaycanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Halık Şükürov ise “Suriye’de Türkiye’nin teröre karşı yapacağı askerî operasyon ve bu konudaki kararlı tutumunu Karabağ-Zengezur Koridoru ile eşleştirmek açık bir şantajdır” ifadelerini kullandı. Hamaney’in Zengezur ve Ermenistan’ın güvenliği meselesini Suriye meselesi ile ilişkilendirmesini skandal olarak nitelendiren Şükürov “Söz konusu açıklamada Karabağ halkı vurgusu yapılması çok önemliydi. Hamaney, özellikle ‘Azerbaycan halkı ya da toprakları işgal edilen Türklerin yanındayız’ demedi. Bu olayın ark planında dört gün önce Tahran’a davet edilen Paşinyan’ın ziyareti ve ona verilen vaatler var. İran dinî lideri, orada Paşinyan’a açıkça her konuda senin arkandayız’ diyerek net bir biçimde destek verdi” dedi.

BÜTÜN DENGELER DEĞİŞİR

Emekli Türk diplomat Aydın Nurhan ve Azerbaycanlı uzman Halık Şükürov’un ortak görüşü Rusya ve özellikle İran’ın Ermenistan kumpasını bozacak hamle Ermenistan ise sınırların açılması olacak. Her iki uzman da bu adımın Ermenistan’ı ihya edeceğine ve bütün dengeleri değiştirerek haricî güçlerin müdahalesini engelleyeceği, Ermenistan yönetiminin de bu durumun farkında olduğu düşüncesinde.

"BÜYÜK DÖNÜŞ" BAŞLADI

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerine halk dönmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “büyük dönüş” diye nitelendirdiği ve yıllar önce işgal sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin geri dönüşünü hedefleyen program dâhilinde ilk göç gerçekleştirildi. İlk göç, Zengezur Koridoru’nun güzergâhında bulunan Zengilan şehrinin Ağalı köyüne yapıldı. Azerbaycan devletinin “akıllı köy” konseptiyle yeniden inşa ettiği Ağalı köyüne dün 58 kişiden oluşan 10 aile taşındı ve evlerine yerleşti. Hafta içinde 31 ailenin daha Ağalı’ya taşınması öngörülüyor. Böylece ilk aşamada Ağalı’ya 41 aile yerleşecek ve bu ailelerdeki yetişkinlerin tamamına istihdam sağlanacak.

Zengezur Koridoru bölge için büyük fırsat Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan’dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası daha önemli bir hâl aldı.

Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı Rusya Ukrayna savaşıyla dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin çözümü için çabalar sürüyor. Bakü'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşananların sürdürülebilir ulaştırma hatlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.